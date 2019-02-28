نائب رئيس الجمهورية يشيد بتميز العلاقات السودانية الاثيوبية

أشاد نائب رئيس الجمهورية، الدكتور عثمان محمد يوسف كبر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط السودان واثيوبيا وما يسودها من تعاون وتنسيق مشترك وتشاور مستمر لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين وشعوب القارة.

وأكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لأعمال اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة السودانية الإثيوبية بقاعة الصداقة اليوم بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ديميك ميكونن، التزام الجانبين بتعزيز العمل المشترك، في مجالات التجارة والصناعة والاسثمار، وصولا للمستوى المرتجى من التعاون الاقتصادي والتكامل، الذي يستثمر امكانيات وثروات البلدين، لتعظيم فرص التجارة والصناعة والاستثمار.

وعبر كبر عن تطلع السودان لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاثيوبي خلال لقائهما مؤخراً بتسريع ملف ترسيم الحدود وتحديد اجتماعات اللجنة الحالية لموعد قاطع، يلتزم به الطرفان للبدء فوراً في تلك العملية، ولإعطاء إشارة لشعبي البلدين على جديتهما في المضي قدماً في تعزيز مسيرة التكامل، وتطوير المناطق الحدودية على الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات الأخرى المتعلقة بحفظ الأمن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب السلاح، وتعزيز الانتاج الزراعي والحيواني المشترك.

وقال نائب رئيس الجمهورية: “"إن ما نصبو اليه من تعاون وتكامل اقتصادي وتواصل إجتماعي بناء ومثمر لن يتحقق إن لم نواجه بكل شجاعة وصراحة في ذات الإطار الأخوي الذي يجمع بيننا، موضوع الحدود بين البلدين، الذي تم الاتفاق عليه من خلال اللجان المشتركة، منذ سنوات طويلة. مؤكداً أن التعجيل بحسم هذا الملف، يجعل البلدين يطمئنان بأنهما يسيران بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافهما المشتركة".

وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن تطلع السودان لاستئناف العمل فوراً بوضع العلامات الحدودية وتوجيه اللجنة السياسية المشتركة بعقد اجتماع عاجل للجنة الحدود المشتركة JBC لإجازة تقرير اللجنة الفنية JTBC المعد والمتفق عليه منذ العام 2012م، وزاد: "إننا نؤكد أهمية تحديد تاريخ لبداية العمل الميداني لوضع العلامات الحدودية على الأرض والتي نرى أن يبدأ العمل فيها في اكتوبر القادم لينتهي في ابريل 2020م".

وأشاد الدكتور كبر بالمعاملة الكريمة التي يجدها أبناء الجالية السودانية في إثيوبيا، وأبناء الجالية الاثيوبية في السودان، مشيراً إلى اتجاه أعدادٍ مقدرة من المستثمرين السودانيين للعمل في اثيوبيا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية بها. وقال إن وجود مستثمرين من البلدين على أراضي البعض، يعتبر أيضاً لبنة مهمة من لبنات التكامل الاقتصادي والتجاري، ويعزز من فرص توفير المنتجات وزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة السودانية الاثيوبية، عن ترحيبه بنائب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ديميك ميكونن والوفد المرافق له، والذي يضم السيدة وزيرة التجارة والصناعة، والسيد وزير الدولة بالتجارة والصناعة، والسيدة الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، وسفير إثيوبيا بالخرطوم.