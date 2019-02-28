رئيس الوزراء الجزائري: 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس حكومة الجزائر، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل ستشهد وجود 400 ملاحظ أجنبي، مؤكدا حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات.

وقال أويحيى، خلال جلسة الرد على تساؤلات نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأدنى في البرلمان الجزائري) على بيان السياسة العامة للحكومة، إن هؤلاء الملاحظين يمثلون جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وقال أويحيى: "ستكون للشعب كل الحرية في الاختيار ما بين المرشحين ومن بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا أن هناك "حراكا حقودا ضد الرئيس بوتفليقة".

وأكد أن بيان السياسة العامة الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني سمح بعرض حصيلة السنوات الخمس الماضية أمام النواب.

وحذر أويحيى من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية، مشيرا إلى أن المسيرات حق دستوري لكنها ينبغي أن تكون سلمية.

وقال: "الشعب ينبغي أن يكون حذرا من النداءات المجهولة، خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية ومحاولة بعض الأوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه، إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب وأن هذا الأخير قد يختلف مع الحكومة، لكن الوطن يجب أن يكون فوق الجميع".