وشدد بنعوف لدى لقائه بمكتبه الاربعاء، السفير عرفان صديق سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم بحضور الملحق العسكري البريطاني، عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .السفير البريطاني عبر عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية وشرح الجهود التي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي لمساعدة السودان، وتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة والتوفيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| أول لقاء للنائب الأول للبشير مع السفير البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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