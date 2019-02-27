ترامب لم يستبعد الإعلان عن نهاية الحرب بين الكوريتين

فقد رد ترامب، على سؤال الصحفيين ما إذا كان مستعدا للإعلان عن نهاية الحرب الكورية، قائلا: "سنرى".
وأشار ترامب إلى العلاقات المميزة، التي تربط الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مضيفا أن الحوار كان جيدا.
وأضاف ترامب "أن يوم غد سيكون حافلا… وسيتم حل العديد من القضايا".
وذكر ترامب أن القمة الأولى في سنغافورة في يونيو من عام 2018، كانت ناجحة، معربا عن أمله أن تكون هذه القمة ناجحة مثلها أو أكثر منها.
وتعقد القمة بمشاركة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عاصمة فيتنام في الفترة ما بين 27-28 شباط/فبراير.
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