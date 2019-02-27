مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسودان

يعقد خبراء وقيادات الكهرباء فى مصر والسودان اجتماعا هاما خلال ايام لاقرار جداول تشغيل خطوط الربط بين شبكتى كهرباء البلدين وبدء تصدير الكهرباء المصرية لتلبية احتياجات السودان وذلك عقب استكمال انشاء اخر برج لاتصال الشبكتين والانتهاء من مد الاسلاك بينهما هذا الاسبوع

كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى وقيادات شركة نقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات لبدء تجارب تشغيل خطوط الربط بين البلدين والتى ستكون باكورة مشروع للربط الكهربائى مع دول القارة الافريقية فى الوقت الذى يتواجد فية وفد مصرى على الحدود مع السودان لمتابعة الاجراءات النهائية قبل بدء التشغيل التجارى للخطوط

بدات اجهزة التحكم فى البلدين اجراء الاتصالات والدراسات للاعداد لمرحلة التشغيل واعداد الاتفاقيات التى سيتم توقيعها لشراء الطاقة والاتفاق على طرق سداد قيمتها سواء نقدا او من خلال اتفاقيات اقتصادية اخرى

اكد المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بنقل الكهرباء انة تابع من الحدود الاجراءات النهائية لتشغيل خط الربط الذى يبلغ طولة حوالى 100 كيلومتر بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6,7 مليون دولار والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بكفاءة عالية تمهيدا لبدء تجارب التشغيل خلال بداية القادم لتبدا بعد ذلك المرحلة الثانية لرفع كفاءة خطوط النقل على جهد 500 كيلوفولت

اوضح عزت ان كافة الاستعدادات الاخرى قد تمت حيث تم تزويد محطة محولات توشكى بخليتين جديدتين كما انهت السودان استعداداتها لاستقبال الكهرباء المصرية وان قطاع الكهرباء بدا تدعيم شبكة كهرباء الوجة القبلى من خلال تشغيل محطة محولات بنى سويف العملاقة طاقة 500 ميجافولت واستكمال تنفيذ الخط العملاق جهد 500 ميجافولت من بنى سويف واسيوط وسوهاج ونجع حمادى ضمن برنامج تقوية الشبكة الكهربائية بجنوب الوادى وتاهيلها لمشروع الربط الكهربائى مع السودان ودول افريقيا

اشار الى ان مصر تقوم حاليا بالتفوض مع عدد من الشركات لتركيب اجهزة ومكثفات لتقوية الجهد فى الاراضى السودانية ضمن المرحلة الثانية لرفع قدرات الطاقة المتبادلة بين البلدين وزيادة الجهد على الخطوط من 220 الى 400 و500 ميجافولت وهناك تنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى فى كافة المجالات المتعلقة بهذا المشروع الذى يتيح توفير جزء هام من احتياجات السودان من الكهرباء وياتى فى اطار برنامج مصر لان تكون محور مشروعات الربط الكهربائى فى المنطقة ومركز اقليمى للطاقة