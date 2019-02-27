مباحثات (سودانية وإثيوبية) تتعلق بالاقتصاد الخميس

وتناقش الاجتماعات جملة من الموضوعات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد أحمد سعد عمر، خلال لقائه وفداً إثيوبيا برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وبحضور وكيلي الوزارة في البلدين، حرص السودان على تمتين علاقاته مع الجارة إثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.وتطرق اللقاء لآفاق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والنقل والسكة الحديد. كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان وإثيوبيا والتي ستبدأ أعمالها يوم الخميس بالخرطوم.
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