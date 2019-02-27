قلق لدي أعضاء في الكونغرس بشأن طوارئ السودان

أعرب عضوان مؤثران في الكونغرس الأميركي عن القلق بشأن فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام ، و دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب إلى بقاء هذا البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أدان عضو مجلس النواب رئيس لجنة قوانين مجلس النواب جيمس ماكغفرن والرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان توم لانتوس وكارين باس رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، في بيانين منفصلين إعلان حالة الطوارئ في السودان في 22 فبراير.

وقالت باس "هذه الأحداث مثيرة للقلق .. قوات الأمن ستتمتع بسلطات أكبر، ويساورني القلق من أن هذا قد يؤدي إلى قمع متزايد ضد المدنيين بما في ذلك المزيد من الاعتقالات، واحتجاز المحتجين لفترة أطول دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين، وحتى الموت".

وشددت على دعم الولايات المتحدة "لرغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي والتمثيلي وحرية ممارسة حرياته المدنية".

علاوة على ذلك، دعت الحكومة السودانية إلى احترام حقوق الإنسان، ووضع حد للاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

من جانبه، أشار ماكغفرن إلى أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، و دعم الجماعات المتطرفة ، و كبت الأقليات الدينية ".

كما لفت إلى خيبة أمله عندما قرر الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2017 رفع العقوبات الاقتصادية على السودان مشيراً إلى ضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان.

وقال ماكغفرن "نظرا للاحتجاجات الشجاعة التي تحدث الآن داخل السودان، سيكون من غير المعقول أن ترفض إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو تزود الخرطوم بالدعم الاقتصادي أو تخفيف العقوبات الإضافية".

والأسبوع الماضي، زار مساعد خاص للرئيس الأميركي سيريل سارتور، الخرطوم لأربعة أيام لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين حول المرحلة الثانية من العملية السودانية -الأمريكية. لتطبيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب.

وقبل مغادرة السودان في 20 فبراير، حذر سارتور من أن الحملة العنيفة على المتظاهرين تهدد بإزاحة السودان من اللائحة السوداء.

وقال لفرانس برس" كنت واضحا تماما، مع جميع قادة الحكومة الذين التقيت بهم أن الأوضاع الحالية في السودان والإفراط في رد فعل قوات الأمن، على وجه الخصوص، وضعت المحادثات (على إزالة السودان من الإرهاب قائمة) في خطر ".