والي نهر النيل يتوعد بحسم المتلاعبين بقوت الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توعد والي نهر النيل، الفريق ركن الطيب المصباح، بحسم المتلاعبين بقوت الشعب، والفوضى التي تهدد أمن الولاية ومكتسباتها، دعا لوحدة الصف والكلمة بجانب التوجه نحو الإنتاج، وأعلن المصباح في لقاء حاشد بالدامر حاضرة نهر النيل أمس، عن نزع كل الأراضي الاستثمارية غير المستغلة، من قبل المستثمرين، أكد المصباح انحيازه التام لقضايا مواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، وأشار إلى أنها من صميم عمله، بجانب وقوفه في مسافة واحدة مع الجميع: (لا حزبية ولا جهوية). آخر لحظة

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