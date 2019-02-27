ايلا يوجه باستمرار استيراد دقيق الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - ايلا الخليج 365: وجه رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر إيلا بالاستمرار في استيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين كما وجه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مصطفى حولي خلال لقائه أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء أن وزارة المالية ستفتح خلال الأيام المقبلة المجال لاستيراد الدقيق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وقال إن اللقاء تطرق إلى أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال التحصيل الإلكتروني لزيادة الإيرادات العامة للدولة كما تناول الإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من النفط.

وأوضح حولي أنه أطلع رئيس الوزراء على أداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة، مبيناً أن الأداء العام للموازنة يسير بصورة جيدة مؤكداً إحاطة رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضبط وإدارة وتوجيه الدعم، مؤكداً استمرار سياسة الدعم وإدارتها بصورة توقف هدر الموارد. وأشار إلى إيفاء وزارة المالية بالالتزامات الحتمية والاستراتيجية كافة في جانب الأجور والتسيير.

وأشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بإحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي لإدارة الاقتصاد الكلي بصورة تؤدي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي. صحيفة السوداني

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