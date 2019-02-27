سحب ملف قضية ادم سوداكال المتهم بالاحتيال على اماراتي وسعودي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم ملف قضية آدم سودكال والتي يواجه فيها الاتهام بالاحتيال على رجل إماراتي في (20) مليون دولار، ومطلوب على إثرها قضائياً لدى محكمة بالإمارات في إطار تبادل المتهمين بين الدول.

وكانت محكمة الموضوع قد رفضت إطلاق سراحه بالضمانة العادية بعد أن تقدم ممثل دفاعه المحامي عادل عبد الغني بطلب لإطلاق سراح موكله بالضمانة العادية.

وحسب الاتهام فإن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه مكلف بمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم لـ(الإنتربول) من البلاد، لأن البلاغ مدوَّن في دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إماراتي في مبلغ (20) مليون دولار، ودونت الشرطة البلاغ وأمر وزير العدل بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة المختصة.

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