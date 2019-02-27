عناق الرجال دافع الفرسان.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× تعانق الحبيب الصديق الأخ الشقيق دكتور مزمل أبو القاسم والأخ العزيز ابن أهلي وعشيرتي الركابية السيد محمد جعفر قريش، أمس الأول بدار الحبيب الأستاذ علي بلولة ، المولع بالمريخ حبا فعلا، بحضور رجال أكارم وسوامق في سماء السودان الكبير والمريخ العظيم.

× لا يختلف اثنان بأن إلتقاء الرجلين المهمين في بيت المريخ ، لا يقل أهمية عن نتيجة مباراة اليوم عند الصفوة، فتقارب المزمل وقريش فيه مصلحة المريخ العليا، لأن التعاون فيه خير، والشر كله في التشتت والتفرق والتنازع القبيح.

× ناشدنا بهذا الفعل النبيل في هذه المساحة عقب بيان قريش التصالحي ذاك، ونحمد المولى عز وجل أن سخر أولئك النفر الكريم لهذا العمل العظيم فأتموه وأكملوه، في أهم وقت للنادي وقضاياه الفيصل.

× تعانق الرجلان حبا في المريخ بعد أن تفرقا حبا فيه كذلك، فلكل رجل رؤية ومنهج، ولكل واحد فيهما ركن وملجا، ونشهد أنهما قد فجرا في الخصومة قبلا، ولكن في حدود الذوق والأدب الأحمر العظيم، لم نسمع كلمة سوء منهما ولم نر غير تناطح في الرؤى والمناهج، وهذا عمل لا نراه بدعة أبدا أبدا.

× الرأي عندي هو، أن هذا التصالح والتصافي والتوادد سيكون له ما بعده من خيرللمريخ، بعد أن كان له ما قبله من سوء ونكد على الكيان، والقادم هو الأهم، فهناك النظام الأساس يحتاج لهذا التوافق، واختيار مجلس توافقي يقود النادي مسقبلا يحتاج لهذا التوافق، ومواجهة خصوم الكيان يحتاج لهذا التوافق، بكل تأكيد ويقين.

× نامل أن يكون عناق النخيل بأ م درمان، فاتحة خير وبركة لمباراة سوسة هناك في تونس الخضراء، فيخرج رفقاء العقرب بنتيجة تفتح الآفاق والنوافذ للأمال للولوج للنهائي العربي الحلم الكبير.

× صحيح الأمر أمر إداري بحت، ولكنه قطعا له علائق ووسائط تربطه بالجانب الفني العميق، فلا يحسن عملا لا يسوره ويحميه استقرار تام، وإن ظهر الفلاح والنجاح.

× إذن نأمل أن يوفق الفريق الأحمر اليوم الخروج بنتيجة تجعله على مشارف النهائي، أو تسهل له عناء مباراة الديار، كما حدث فعلا في مباراة المولودية التي أحسن الفرسان فيها صنعا وأفلحوا أيما فلاح.

× مباراة اليوم تحتاج للصبر والتأني وعدم مجاراة الفريق المضيف، بل جبره لقتل اللقاء وتخريب تنظيمه الفني، بقطع كل تواصل يراد في وسط الملعب أو على الأجناب.

× ونتمنى أن يتعامل اللاعبون الذين سيقع عليهم شرف تمثيل الفريق، مثلما تعاملوا مع مباراة المولودية هناك في الجزائر، فاللعب بهدوء واتقان وثقة مضبوطة، يشتت فكر الجهاز الفني ولاعبي الخصم على السواء، فتخرج المباراة عن طوعه بكل تأكيد ويقين.

ذهبيـــــــــــــــــــــات

× يفقتد الزعيم اليوم أهم عناصره اللاعب بكري عبد القادر العقرب بسبب الإيقاف.

× وكذلك يقف امير كمال لذات السبب، وهما قطعا يمثلان الخبرة التراكمية.

× بكري لا يحتاجه المريخ كعطاء بل كقائد ومحفز داخل الملعب .

× لكن في عهد الزلفاني علمنا المريخ أنه يبدع وينتصر كلما نقص ونقص.

× النجم الساحلي يحتل المرتبة الرابعة في الدوري التونسي والمريخ يحتل المرتبة الأولى.

× المريخ هزم الاتحاد الجزائري والمولودية وهما في المركيزن الأول والثاني.

× إذن المريخ متعود دائما على قهر الكبار ولا يعنيه الصغار ولكنه يحترم الكل وهذا هو سبب الذل.

× تونس ليس بها جالية سودانية لتدعم الفريق اليوم أمام 16 رألف شخص تونسي.

× رغم أن كل من سيحضر اللقاء من السودانيين البعثة ورجال السفارة، لا يتجاوزون ال 40 نفر.

× ولكن الأحمر يفهم كيف يتعامل مع الوحدة ، ونثق أنه لن يفشل اليوم في الإجادة والإقناع.

الذهبيـــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الاخيرة لهذا الصباح نقول، اللهم أصلح حال المريخ وأجمع قلوب أحبابه على خدمته، وأنصر الفرسان اليوم نصرا يفرح السودان.