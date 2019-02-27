شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ في لقاء حاشد اتفق الاتحاد العام مع اندية الممتاز على خارطة طريق للتسجيلات الرئيسه .

@ الاتحاد العام عبر لجنته المختصه قدم رؤيته وابو سن مستشار الرئيس اورد المستجدات وشرح التفاصيل .

@ بعدها قدم مناديب الانديه مقترحاتهم التي تم تضمينها في المحصله النهائيه .

@ اتحاد شداد يقدم انموذجاً رائعاً لاسلوب العمل .

@ عضوية اندية الممتاز في الاتحاد العام لم تعد شكليه بل مشاركه فعليه .

@ اندية الممتاز باتت تحدد ما يليها فيما يهتم الاتحاد بالتطوير والتأهيل .

@ مضى عهد كانت فيه الانديه مكبلة اليدين مكتومه الصوت .

@ مضى عهد كانت فيه اتحادات الهامش وملاعب الخيش تتحكم في مسيرة الكره السودانيه .

@ اشطر مدير كره (عبد المهيمن) قدم مقترحات مهمه حول الاعاره اشاد بها شداد .

@ د. حسن على عيسي قدم الاقتراح الابرز (عن الشباب) تم تضمينه في الرزمانه مع اشاده بروف شداد.

@ د. عيسي اجاد وافاض ولم تكن هناك حاجه لحديث بعده باسم الهلال .

@ مداخله موظف النادي ( مهيار) بعد حديث الامين العام لم تكن مبرره لاسيما وانها جاءت ضعيفه وساذجه

@ كل الانديه مثلت بمندوب واحد الا الهلال جاءوا ثلاثه وتحدثوا كلهم !!

@ في وجود الامين العام لا ينبغي ان يتحدث احد .



كانت هذه تفاصيل خبر خطوة شــــــداد وانقلاب الكوارتي !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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