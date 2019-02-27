مصطفى كبر: حالة الطوارئ استدعتها الظروف القائمة لضبط البلد والتهريب والمعاملات والتحايُل على القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما حدث ليس انقلاباً

هذه المبادَرة يقودها الرئيس بنفسه وليس المؤتمر الوطني

حالة الطوارئ استدعتها الظروف القائمة لضبط البلد والتهريب والمعاملات والتحايُل على القانون

ما حدث تم دون أي خلاف وما يُثار في الشارع عن خلافات غير صحيح

لا زال صدى الأحداث يتوالى ويتكرر جراء خطاب الرئيس عمر البشير، مساء الجمعة الماضي، بينما الكثير من التكهنات والأقاويل بل والتساؤلات التي لم يجد لها الشارع والرأي العام إجابات واضحة بأن ما تم هل هو جاء بناء علي اتفاق محدد، أم جاء حسب رغبة السيد الرئيس؟ وهل ما تم مر دون أي عقبات؟ وما صحة ما يتردد من أن ما تم هو انقلاب، خاصة بعد تشكيل حكومات الولايات من العساكر، تقلصت معها كل التوقعات بأن الحكومة القادمة هي حكومة (كفاءات).. وحتى تكتمل رؤية الأشياء لما جرى وما سيكون، جلست (الصيحة) إلى المقرر العام للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني مصطفى كبر وخرجت بالتالي:

حوار: النذير دفع الله

تصوير: محمد نور محكر

*ما هي حقيقة ما حدث من قرارات وصداها على الوضع العام؟

إن انتزاع الحقائق في وقت حساس حول مسيرة العمل السياسي ومؤثرات ذلك على استقرار البلد، هذا هو امتحان خاص (بالرجّة) التي نحسبها غير قليلة، وما صاحب ذلك من رأي عام وهو امتحان للكل بمن فيهم الشعب السوداني والسياسيون عموماً، وبالنسبة للحكومة، ولابد للعاقل أن يتوقف عندها قليلاً ثم يعيد (خطوات التنظيم) مرة أخرى، وهو الأمر الذي استدعى أن تكون هنالك ترتيبات سياسية وإدارية جديدة سعى إليها الرئيس مع الكل.

*هل قرارات الرئيس الأخيرة تمت بناء على مشورة داخل الحزب؟

ما تم كان بناء على مشورة الكل، ومشورة قوى الحوار الوطني قبل الحزب ومع كيانات وقيادات البلد وأحزاب أخرى، ومن ثم عزم على الخطوات التي أعلنها وأحسب هي خطوات مطلوبة من حل الحكومة وتأجيل إجراءات تعديل الدستور المودعة لدى البرلمان، مما دعا الناس وقوى المعارضة وغيرها أن تستغرب للخطوة بأنها طلب للتأجيل، ولماذا لا يكون سحباً، وهو جهل لكثير من الناس عن كيفية الإجراءات سيما وأنها لا تسمح لرئاسة الجمهورية وغيرها من الأحزاب والوزارات أن تسحبها من المجلس الوطني، ولكن التأجيل يتم بناء على طلب وهو ما تم.

*ماذا تتوقعون من البرلمان؟

نحن لا ندري متى يتم النظر في الطلب، ولم يحدد ولكن إذا نظر المجلس للطلب سيكون بتنسيق، إما أن يوافق أو يرفض، هو شأن متروك للبرلمان فقط، وربما لا ينظر فيه قريباً أيضاً هي احتمالات واردة دون النظر أن هنالك نية لهذه الخطوة أو ليس هنالك نية لذلك.

*إذن لماذا تم إعلان حالة الطوارئ، وما الداعي لذلك؟

مهما اختلف الناس حول حالة الطوارئ التي فُرضت أو اتفقوا، فإن قوى الحوار أو معظمها وافقت على كل الخطوات خاصة، وأنها لم تتم من غير مشورة، ولكنها خطوات المقصود منها أن تحدث استقراراً، ولكن حالة الطوارئ استدعتها الظروف القائمة لضبط البلد، وضبط التهريب والمعاملات والتحايلات التي تتم على القانون، والكثير مما يحدث، وهي في المجال السياسي وهي مفروضة في عدد من الولايات قبل أن تُفرض مؤخراً في ولايات دارفور الخمس، وفي شمال كردفان وكسلا والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي لم تخلق إشكالية في الحريات، ولن تخلق مشكلة في ممارسة الحريات بل ما زال الحوار مستمراً.

*ما هو أثر كل هذه الإجراءات داخل منظومة المؤتمر الوطني؟

ما يجب توضيحه هو أن الرئيس شاوَر الحزب عبر مكتبه القيادي، وجلس معه وأمّن المكتب القيادي على كل ما حدث دون أي خلاف، وما يُثار في الشارع من خلافات حدثت في الحزب غير صحيح، ولن يغير الحزب الرأي الذي طرحه الرئيس لجهات كثيرة في قوى الحوار قبل طرحه على المؤتمر الوطني، وهو ذات الطرح الذي وافق عليه الحزب بدون أي تغيير، سيما وأن هنالك تقديرات تتعلق بالرئيس نفسه خاصة وأنه ترد إليه معلومات لا ترد لأي شخص غيره، لذا فإن أي مقترحات تصدر منه تكون بناءً على معلومات حقيقية وقراءة حقيقية، لذا جاءت هذه المبادرة منه بناءً على تلك المعلومات عسى أن تُحدِث تغييرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

*ولكن هنالك حديث عن أن حالة الطوارئ فُرضت لتُكبّل الحريات والرأي؟

هذه اتهامات نسمع بها، ولكن هي عكس ذلك، خاصة وأن خطاب الرئيس أمّن على أن من لديه أي رأي حول ما حدث من ضغوط في الاقتصاد وغيره أن يًدلي بها، ولكن هنالك بعض القوى السياسية حاولت أن تمتطي صهوة المحتجين والمتظاهرين لأغراض حزبية خاصة بهم، خاصة وأن المتظاهرين لم تكن لديهم أي أغراض سياسية أو حزبية، معظمهم كانوا يُطالبون بما يتعلق بمصيرهم ونصيبهم من العمل والأكل والشرب ووضعيتهم في البلد، ومن حق كل الذين كانوا في الشارع التظاهر، ومن حقنا أن نسمع لهم، ومن حق كل الناس أن تأخذ وتعطي معهم في الحديث، عمومًا ليس هنالك أي أثر سالب على منظومة الحزب حتى اللحظة، ولم يتم البحث والتقييم لمدى ما سيكون لاحقاً جراء القرارات الأخيرة، ولكن عندما تتوفر كل المعلومات للناس سيستقر الوضع على حالة إيجابية لاحقًا حول ما حدث.

*ما هو موقف الحزب حال ترجّل الرئيس عن رئاسة المؤتمر الوطني؟

هو استباق شديد للأحداث مبنية على افتراض ليس موجود على أرض الواقع, رئيس الجمهورية هو حتى الآن رئيس للحزب بالانتخاب الحقيقي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وحتى اللحظة لم ينطق الرئيس أي كلمة تدل أنه تخلى عن الحزب، وما ذكره في خطابه الأخير بأنه سيكون على مسافة متساوية من الجميع، وكل القوى والكيانات، هو ليس حديثاً جديداً بالنسبة له، هو أصلاً بموجب الدستور والقانون هو رئيس للكل، ومسافته واحدة من الجميع، ولكن جدد الالتزام، وهذا لا يعني أنه خرج من الحزب، ولكنه تأكيد، صحيح أن الحديث حمّال وجهين وفي ظاهره قد يكون ترك الحزب، كما قال الآخرون، ولكن في الأصل لم يترك الحزب، أما الرؤية الأخرى حول مستقبل الحزب، هو ما لا يمكن لشخص التكهن بذلك.. ولكن نحن لدينا سؤال: لماذا يقول الناس إن الرئيس ترك الحزب ما الداعي لذلك؟

*ما هو موقف الرئيس حال وافق البرلمان على طلب تأجيل التعديلات الدستورية؟

رئيس الجمهورية، ملتزم بالدستور، وبما أنه رئيس للجمهورية، هو أيضاً رئيس للحزب، وفي النظام الأساسي أن من يكون مرشحاً لرئاسة الحزب هو مرشح لرئاسة الجمهورية، والشورى التي هي مفوضة من المؤتمر العام، رشّحت الرئيس أن يكون مرشح المؤتمر الوطني لدورة جديدة، هي إرادة حزب وفقاً للنظام الأساسي.

*ألا يمكن أن تؤثر الطوارئ في العملية الانتخابية حال لم تُطلق الحريات كاملة؟

حالة الطوارئ ليست لكبت الحريات وتعطيل العمل السليم، وإنما للتصدي لشيء ضد القانون واستقرار البلد وعملية الانتخابات لن تمسها الطوارئ بسوء.

*وضعية الشباب داخل الوطني لما يتماشى مع المتغيرات الأخيرة ؟

الشباب لديهم وضعية داخل الحزب، وتقلدوا مناصب كثيرة منهم (حامد ممتاز) وغيره، ولكن حتى اللحظة لم ترد أي تفاصيل تتعلق بعدم رضا وشباب المؤتمر الوطني، فهم منسجمون تماماً ويتحدثون بحرية شديدة مع الرئيس وقائد الحزب والمكتب القيادي، ويقولون رأيهم بحرية تامة ولا توجد مشكلة مع الشباب داخل الحزب.

*ما هي وضعية الولاة المستقبلية بعد ترجلهم من ولاياتهم؟

الولاة هو مكلفون مثلهم مثل الوزراء الاتحاديين وغيرهم انتهت فترة تكليفهم وعليهم ممارسة حياتهم الطبيعية ولكن أراد الرئيس تكليف أي واحد منهم كما حدث مع محمد طاهر إيلا الذي أصبح رئيساً للوزراء، فهو أمر طبيعي وليس بالضرورة أن يكون الولاة السابقون ضمن الحكومة القادمة، وليس بالضرورة كذلك أن يكون الوزراء القادمون للحكومة المقبلة حزبيين لأنها حكومة كفاءات كما اتفق عليه مع الرئيس في مشورته مع قوى الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني، وهذه المبادرة يقودها الرئيس وليس المؤتمر الوطني، وهو التفويض الذي منحته قوى الحوار، والمؤتمر الوطني واحد من قوى الحوار ونصيبه في اللجنة التنسيقية متساوٍ مع بقية الأحزاب ولا يمتلك أفضلية صوت داخل اللجنة.

*هل الأجراءات التي تمت ستحل الأزمة القائمة في البلد؟

حسب رأيي الخاص أن القضية الاقتصادية لديها مؤثرات أخرى غير تعديل أو تشكيل حكومة أو تعديل قيادات وأن هذه الأزمات مفروضة على السودان وكثير من ممارساتنا قد تكون زادت أو أثرت في تفاقم المسألة الاقتصادية، ولكن ليفعل المؤتمر الوطني سيما وأن هنالك أشياء مفروضة على السودان منذ وقت طويل، ولم تكن الدولة تعتمد على الآخرين وجاءنا البترول، ولكن سرعان ما رحل جنوباً إلى أن فتح الله علينا بالذهب الذي ساعد كثيراً في رفد الاقتصاد السوداني، ولكن ممارسات كثير من المهربين وغيرهم أضرت بالاقتصاد، سيما وأن إنتاج الذهب يكفي لسد الفجوة، إذا وُظّف بالطريقة المطلوبة، وحالة الطوارئ جاءت للحد من هذا التهريب.

كما أن القوى الخارجية، لم تمد يد العون للسودان في محنته بالطريقة التي تجعلنا في تساوٍ مع البلدان الأخرى، ولكن الضغط على السودان كبير، وما قيل إن الحكومة مترهّلة هو صحيح، ولكن هذا ليس السبب الرئيسي، فالمسألة تحتاج وتتطلب أن يغير الشعب سلوكه وأن تغير الحكومة سلوكها، وأن يكون هنالك تعاون كبير من الجميع، وتضافر جهود خارجية، وإنتاج حقيقي، والإجراءات التي حدثت قد تساعد في حل المسألة الاقتصادية، وقد تفلح في فك بعض المعضلات التراكمية القديمة، وإفساح المجال لتعاون جديد مع السودان في قضيته الاقتصادية بعد زمن طويل لم يحدث، أما سياسياً، فإن الإجراءات يمكن أن تحل الكثير من الإشكالات خاصة وأن الحوار ما زال مفتوحاً في الداخل والخارج ومع حملة السلاح وحتى المتظاهرين والشباب وغيرهم وسيستمر ويفضي إلى نتائج طيبة عما قريب وهو أملنا.

*الحكومة القادمة هي للكفاءات هل ستكوّن من العساكر فقط؟

أي رجل عسكري سواء كان ضمن الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة حسب ما تم تعيينهم هم بالمنظور العام يعتبرون قوميين لأن انتماءهم للوطن دون أي حزب، ولان البلد بها حالة طوارئ مثلاً (إذا كنت أنا والياً) وقمت بأي فعل في ظل الطوارئ، ولو أنه كان صحيحاً سيتم تفسيره لمصلحة المؤتمر الوطني، ولكن إذا تم من العساكر، فلن يحسب كذلك عليه، فإن وجود العسكر في مرحلة الطوارئ أمر مهم.

*هل ما تم انقلاب؟

الرئيس لم ينقلب على المدنيين، والرئيس ما زال يتعامل مع المدنيين، ولم يوقف الأحزاب، بل دعا لمزيد من الحوار مع الأحزاب وغير الاحزاب، (إيلا) تم تعيينه رئيس مجلس وزارء وهو مدني، ولا زال الوزراء موجودين وهو مؤشر على أنه ليس انقلاباً، ولكن هنالك تخوّف نسمعه من الشارع بل نسمعه في داخل المؤتمر الوطني وغير المؤتمر الوطني بأن ما تم هو انقلاب حقيقي.

الصيحة