الحيطة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> فهي موضوع كلمتنا اليوم..تشبيهاً..

> فهناك من يمشي جنبها – إيثاراً للسلامة – ويُقال عليه (ماشي جنب الحيط)..

> وهناك من لا يرضى إلا بأن يكون فوقها..ولو يدق عنقه..

> وفي دنيا الإبداع خاصة لا ينفع التلبّد خلف الحيط وترديد (يا دار ما دخلك شر)..

> وهذه الدنيا تشمل السينما..والشعر..والرواية.. والإعلام..

> فالمشي جنب الحيط ضد الإدهاش..والإمتاع..والذيوع.. وجرأة الطرح..

> واستوقفني حوارٌ أُجري مع النجم التلفزيوني لاري كينغ..

> وهو بالمناسبة استقال من تلقاء نفسه بعد بلوغه التسعين..وفقدته الـ(سي إن إن)..

> فالمبدع لا يُحال إلى التقاعد إلا في بلادنا؛ وأشباهها..

> والآن أشهر مذيعة في العالم تخطو نحو السبعين..وهي أوبرا وينفري..

> سُئل لاري عن سر نجوميته الطاغية فقال (الإيجاز)..

> وشرح أكثر فقال إنه يعتمد أسلوب الأسئلة السريعة..الموجزة..الخاطفة..

> ثم لا يدع ضيفه يسرح..ويمرح..و(يتجدع)..

> فهو يأخذ بخناقه..وخناق الحوار..وخناق الزمن..وخناق المشاهدين..

> وإذ يفعل ذلكم كله يكون على رأس الحيط..لا جنبه..

> لا يتهيب..ولا يرتجف..ولا ينظر إلى مكانة ضيفه؛ وإن كان الرئيس نفسه..

> وأتمنى لو فُرض هذا الحوار (درساً) على مذيعينا..

> إذن.. لخجلوا من أنفسهم وهم يثرثرون بسخيف الكلام..ويمشون جنب الحيط..

> وفي مجال الإبداع الصحافي لاحظت شيئاً عجيباً..

> نعم.. فالصحافة إبداعٌ لا ينفع معه زحفٌ جنب الحيط..ولا هو ينفع معه..

> ثم المصيبة إن كان مع هذا الزحف خلوٌّ من الموهبة..

> فهو في هذه الحالة أشبه برص للطوب؛ بعضه فوق بعض..وكلام فوق كلام..

> ما لاحظته أن أغلب إعلاميي (مايو) هم نسخٌ من سياسييه..

> إذا أراد أحدهم قول كلام يظن أنه يجرح خاطر الحكومة يتعب تعباً شديداً..

> يتعب هو..ويتعب الكلام..ويتعب القارئ المسكين..

> فهو يسافر به لرأس الرجاء الصالح..ثم يرجع به مترنحاً من رهق السفر..

> ولا يكاد يعرف (رأسه) من رجليه..ولا يعود كلاماً (صالحاً)..

> وحتى الذين هم في مجال الرياضة منهم من يمشون جنب الحيط..شيء عجيب!!..

> ومن المبدعين الذين وقفوا على الحائط – منذ البداية – سبيلبرغ..

> منذ أن أخرج فيلمه (العربة)..وحتى الآن؛ وقد تجاوز السبعين من العمر..

> فالمبدع لا يموت إبداعه إلا بموته..ولا يعرف (المعاش)..

> وأحد أوجه إبداع هذا المخرج المذهلة أنه يقف دوماً فوق الحيط..وينظر..

> ينظر إلى الفضاء..ودواخل السياسة..وحقائق المسكوت عنه..

> وفي فيلمه لينكولن نظر إلى مقولته الشهيرة (أمشي بتؤدة..ولكني لا أرجع للوراء)..

> ثم نظر إلى مشيته هذه نفسها فرآها تماثل حكمته..

> فكانت آخر خطاه الوئيدة إلى حيث مصرعه – بالمسرح – أبدع خاتمة للفيلم..

> والصمت المخيم أفضل موسيقى تصويرية..

> وعندنا..أجمل إبداع هو الذي (يمشي بتؤدة)..

> جنب الحيط !!.