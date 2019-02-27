شياطين تغتصب النساء بمدينة شهيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: زعمت نساء في جوبا أن شيطاناً قام باغتصابهن في منطقة (لولو) إحدى ضواحي العاصمة، وأن الشيطان الذي تجسد في شكل إنسان حضر لك واحدة منهن في حوالي الساعة الرابعة صباحاً وعند استيقاظهن أدركن أنهن تعرضن للاغتصاب وبحسب صحيفة الانتباهة أكدت مرأة أنها تعرضت للاغتصاب بواسطة شيطان رغم أنها كانت مع زوجها. وأنها عندما استيقظت وجدت الشيطان الذي فر على الفور ترك وراءه ملابس نسائية تعود لسيدات أخريات عرف لاحقا أنهن جرى اغتصابهن أيضاً، وانتشر خبر الحادثة الذي اثأر الرعب وسط نساء المدينة ومجالسها بشكل غير عادي، ودفع العديد من الأسر لإقامة تحوطات دينية بشكل يومي الجدير بالذكر أن الحادثة وقعت في حي (لولو) الذي يقع جنوب العاصمة جوبا.

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