الدولار يشهد أكبر تراجع له بعد إعلان حالة الطوارئ

الخرطوم: السوداني

سجل سعر الدولار أمس، تراجعاً غير مسبوق في السوق السوداء بعد ساعات من إصدار الرئيس عمر البشير، أوامر الطوارئ، وتراوح سعر الدولار ما بين 60 إلى 58 جنيهاً بالكاش، مقابل 78 جنيهاً للتعاملات بالشيكات، فيما اختفى المتعاملين بالنقد الأجنبي لخوفهم من الملاحقات الجنائية والقانونية وفقاً لقانون الطوارئ.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي الخميس الماضي لأعلى مستوى له، حيث بلغ 75 جنيهاً نقداً و95 جنيهاً للتعامل بالشيك البنكي.

في السياق، عزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، انخفاض العملات الأجنبية بسبب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وقال لـ(السوداني) إن المتعاملين في النقد في حالة ترقُّب بعد القرارات الأخيرة، وأضاف: “لكن هل تستطيع الدولة أن تستعيد توازنها في هذه الفترة وتعمل على مراجعة سياساتها المتعلقة بالنقد لتحسين وضعه”، مشيراً إلى أن كل المتعاملين في السوق لا يرغبون في التعامل لجهة أن الإجراءات الأمنية مشددة.

وأوضح أن التراجع سيكون مؤقت وليس حلاً إلا في حال تمكن الدولة من توفير احتياطي كبير من النقد واتباع الإجراءات السليمة بشأن الذهب، بجانب تنفيذ حوافز المغتربين وإقناعهم للتحويل عبر المصارف.