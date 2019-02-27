قرارات بتأسيس نيابات ومحاكم طوارئ

الخرطوم: أم سلمة العشا

أَصدَرَ رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس علي، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بالولايات كافّة، عملاً بأحكام المادة ٦ (ح) من قانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع المادة ١٠ (ه) من قانون السُّلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م تَعديل ٢٠١٧م، وقانون الطوارئ وحماية السَّلامة العامّة لسنة ١٩٩٧م، وأمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠١٩م الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير الحالي.

وفي ذات السِّياق، أصدَرَ النائب العام مولانا عمر أحمد مُحمّد أمس، قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل الولايات، وفقاً لسُلطاته حسب قانون النيابة العامّة، وحَدّدَت الأوامر المذكورة اختصاصات وسُلطات نيابات الطوارئ.

وتختص المحاكم المُشكّلة لمحاكمة المُتّهمين بمُخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، وقانون الطوارئ وحماية السَّلامة العامّة لسنة ١٩٩٧م، وأوامر الطوارئ الصّادرة من رئيس الجمهورية، وأيِّ جريمة بمُوجب أيِّ قانون آخر، كَمَا تُطبِّق المحاكم قواعد إجراءات مَحاكم الطوارئ الصّادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية أصدَرَ (5) أوامر طوارئ، فوّض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تُنظِّم إجراءات التّحرِّي والتحقيق والاستئناف وسُلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المُتّهمين بالجرائم التي يُعاقب عليها قانون الطوارئ والسَّلامة العَامّة.

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