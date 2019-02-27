البرلمان العربي يُطالب ترمب برفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم: الصيحة

وجّه رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، رسائل مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طَالَبَ فيها برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ونقلت الرسالة تنفيذ السودان لالتزاماته كافّة في خطة المسارات الخمسة المُتّفق عليها مع أمريكا.

وقالت الرسالة حسب (الشروق) أمس، إنّ الطلب يأتي بناءً على ما خلصت إليه جلسة الاستماع التي عَقَدَها البرلمان العربي في العاشر من فبراير الحالي بشأن مُناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بالقاهرة، والتي شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمندوبون الدائمون للدول العربية لدى الجامعة العربية، وسُفراء الدُّول دائمة العُضوية بمجلس الأمن الدولي لدى مصر، ولفت السلمي إلى أنّ المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب خرجت بعد دراسةٍ مُعمّقةٍ ومناقشاتٍ مُستفيضةٍ مع السُّودان والمُنظّمات والهيئات الإقليميّة والدوليّة التي شَارَكَت في جلسة الاستماع، ونوّه للجُهُود والمبادرات المُقدّرة التي بذلها السُّودان على المُستويات العربيّة والإقليميّة والدوليّة كَافّة في مجالات مُكافحة الإرهاب ورعاية السَّلام، وأهمها مُشاركة السُّودان الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ومُحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

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