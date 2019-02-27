الوطني: حصتنا في الحكومة ستكون أقل من (40%)

الخرطوم: آخر لحظة أعلن المؤتمر الوطني، أن تمثيله في الحكومة القادمة سيكون أقل من (40%)، وأكد أن الاختيار في الحكومة سيكون بعيداً عن المحاصصة السياسية، وقال رئيس الحزب بولاية الخرطوم المكلف، كامل مصطفى، في اجتماع برئيس تشريعي الخرطوم صديق الشيخ وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين بالمجلس أمس، إن الأزمة الاقتصادية بدأت نهاية العام 2017م وتفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم لنسبة (72%) ما استدعى قيادة الدولة العليا لاتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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