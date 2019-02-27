شطب الاتّهام في مُواجهة (10) مُتظاهرين لعدم تَوفُّر الأدلة

الخرطوم: الصيحة
شَطَبَت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مُحمّد سر الختم، الاتّهام في مُواجهة (10) شباب يُواجهون اتّهامات بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام بعد ضبطهم في تظاهرات بالخرطوم، وعزت المحكمة قرارها لعدم تَوفُّر بيِّنة في مُواجهتهم، ومثل أمام المحكمة هيئة من الدفاع تضم (5) مُحامين.
وحسب الاتّهام، فإنّ الشرطة دَوّنَت بلاغات في مُواجهة المُتّهمين بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام بعد ضبطهم في تَظَاهُراتٍ بالخُرطوم.
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