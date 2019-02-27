مريخ الفاشر يستضيف الرابطة كوستي

يحتضن ملعب النقعة عصر اليوم المواجهة التي تجمع مريخ الفاشر بضيفه الرابطة كوستي، والتي تندرج ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من منافسة دوري سوداني الممتاز. يدخل السلاطين اللقاء برغبة في تصحيح مسار الفريق، بعد أن مُنيه بنتائج غير جيدة خلال الجولات الماضية ويملك الفريق في رصيده (16) نقطة ويجلس ممثل فاشر السلطان في المركز الثالث ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أمام الضيوف لمواصلة التنافس في مقعد المؤهل لدوري النخبة، وسيبحث نايل آدم عن نهج تكتيكي يتوافق مع قدرات اللاعبين ويساعده على العودة للانتصارات مجدداً، ويغيب عن الفريق عدد من العناصر المهمه على غرار خليفه أحمد وسيعول المدرب الوطني على منتصر عثمان ومجدي عبداللطيف، بينما يدخل الرابطة المواجهة برصيد (8) في ذيلية الترتيب وسيعمل الكابتن كفاح صالح على تحسين وضعيه الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية من خارج الديار آملاً في البحث عن طوق نجاه وإخراج الفريق من نفق الهبوط من المنافسة.