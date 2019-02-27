إيقاف المطاحن من شراء القمح

الخرطوم: إشراقة الحلو أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمس قراراً وزارياً خاصاً بضوابط شراء القمح المحلي بسعر التركيز المعلن، ونص القرار على أن شراء القمح المحلي يتم من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي بسعر التركيز المعلن مسبقاً بإضافة (50) جنيهاً للجوال، ليصبح سعر التركيز الجديد (1850) جنيهاً للجوال على أن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الإستراتيجي، وحسب القرار يمنع منعاً باتاً شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الإستراتيجي، وفي سياق ذي صلة أعلن وزير المالية، مصطفى حولي، عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتوفير الدقيق بالشراء المباشر، وسد حاجة السوق بما يضمن ثبات واستقرار سلعة الخبز للمواطن. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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