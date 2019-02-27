هُبُوط الدولار إلى (60) جنيهاً واختفاء (السِّريحة) بأمر الطوارئ

الخرطوم: جمعة عبد الله
هَبَطَ سعر الدولار في الأسواق المُوازية بالخرطوم أمس لـ (60) جنيهاً، فيما انحسر نشاط تجارة العُملات بشكلٍ مَلحوظٍ، وخلت المواقع المُعتادة للتُّجّار بالسوق العربي وشارع الحرية من المُتعاملين، كما خلت مواقع مُتفرِّقة بالخرطوم من (السِّريحة) المُتعاملين في العُملات.
ورصدت جولة (الصيحة) في مواقع مُتفرِّقة بوسط الخرطوم أمس، اختفاء حاملي الأوراق النقدية المَعروضة للبيع والاستبدال لمُختلف العُملات، وَعَـــــزَا البَعض غِيَاب المُتعاملين لخشيتهم من المُلاحقات الجنائيّة والقانونيّة وفقاً لقانون الطوارئ الذي يحظر الإتجار في النقد الأجنبي.
وكانت آلية “صُنّاع السُّوق”، توقّعت انحسار السُّوق المُوازي والحد من المُضاربة في الدولار فور صدور القرارات الرئاسية الأخيرة وفرض حالة الطوارئ.
وأكّد رئيس الآلية فيصل عباس، أنّ الآلية تُتَابِع المُؤشِّرات الاقتصادية لضمان استقرار أسعار الصرف، ونوّه لعمل الآلية وفق مُتطلبات الحكومة الجديدة لمُحاربة المُتلاعبين بسعر الصرف.
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