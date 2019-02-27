ابراهومة: رحيل هارون خسارة لمشروع هلال الأبيض

أكد المدير الفني لهلال الأبيض ابراهيم حسين “ابراهومة” أن رحيل مولانا أحمد هارون من ولاية شمال كردفان، يمثل خسارة كبيرة لمشروعهم مبيناً أنه أسهم في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الفريق وهو ما قاده للنجاح في عديد المناسبات الكروية داخلياً وخارجياً.

وقال ابراهومة في تصريحات صحافية حسب صحيفة قوون إنه مدرب محترف، وسيكون باقياً مع هلال الأبيض، لأنه مرتبط بعقد معه. وأضاف: “الوالي الجديد، لواء ركن المرضي صديق المرضي رياضي مطبوع، ودون شك سيكون قريباً من الفريق وأملنا فيه كبير”.

وأكد أنه لم يفشل مع هلال الأبيض، وحقق نتائج إيجابية برغم من توليه المهمة في توقيت صعب، وأكمل: “لم نفقد الأمل في التأهل إلى دور النخبة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)