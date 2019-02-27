"طوارئ البشير".. هل تنجح في السيطرة على السودان؟ (تقرير)

أصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس قرارا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.

وكان الرئيس السوداني أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء التظاهرات التي تشهدها السودان، ورفضت المعارضة إجراءات الطوارئ ودعت إلى تنظيم تظاهرات سلمية تطالب بتنحي البشير.

و أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين إيجابية وضع قانون للطوارئ الاقتصادية حول تنظيم خروج النقد الأجنبي والذهب وتوزيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة.

وأشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إلى أن فرض حالة الطوارئ كان ينبغي أن يتم منذ شهر يناير في العام الماضي لوجود تشوهات وتفلتات وتعدٍ على المال العام لغياب الدولة.

وقال إن الدولة غابت عن الساحة الاقتصادية وحلت محلها مافيا السوق التي تبارت في رفع الأسعار لتحقيق أكبر عائد لها على حساب المواطن وأصبح الوضع خارج السيطرة. وأضاف كان لا بد من ضبط السوق ومنافذ التهريب بفرض قانون طوارئ.

و أكد رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض الشاذلي عيسى، أن قرارات رئيس الجمهورية تمثل المخرج والحل الناجع للسودان والتعافي من الأزمات الاقتصادية والسياسية، وقال إن أوامر قانون الطوارئ ستعمل على حسم الفوضى في الأسواق والتهريب وتشكل سنداً لحماية الاقتصاد القومي.

وجدد رئيس الحزب دعم الحزب ومساندته لكل القرارات التي تصب في استقرار البلاد وحفظ أمنها، وأشار إلى أن قطاع العاملين من القطاعات الحيوية والفاعلة والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجالات كافة.

وخاطب الشاذلي المؤتمر الوظيفي لقطاع العاملين بالمؤتمر الوطني، ضمن حملة البناء القاعدي للحزب للدورة التنظيمية 2019- 2024، بحضور أعضاء اللجنة العليا للبناء الحزبي ورؤساء القطاعات، ووفد قطاع العاملين بالمركز العام بقيادة د. خالد سيد أحمد مشرف النيل الأبيض وكردفان بقطاع العاملين.

ودعا الشاذلي العاملين لطرح المبادرات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين والاستفادة من التمويل الأصغر وفتح أسواق البيع المخفض وإحياء مبادرة الاقتصاد المنزلي لتقليل تكاليف المعيشة وتوفير المتطلبات الضرورية للعاملين.

و وصف تجمع لقوى معارضة في السودان، حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة بالافتقار الى الشرعية الدستورية والقانونية ، وأكدت العزم على مواصلة الاحتجاجات الداعية لتنحي النظام.

وقال تحالف قوى (الحرية والتغيير) في بيان مشترك الثلاثاء "إن إعلان حالة الطوارئ هي تدابير غير دستورية لأنه ليس هنالك خطر طارئ يهدد البلاد أو جزء منها، وإنما الخطر الماثل يهدد بقاء النظام ورئيسه وذلك بالمطالب المشروعة للشعب وقواه الحية بتنحي النظام عبر التظاهر السلمي".

ويضم هذا التنظيم قوى (نداء السودان) وتحالف (قوى الإجماع) وتجمع المهنيين السودانيين وواجهات حزبية ومدنية عديدة.

وأكد على أن أوامر الطوارئ الأربعة الصادرة في 25 فبراير "تخالف وثيقة الحقوق من الدستور وتفتقد الشرعية الدستورية والقانونية في مجملها، وتحديداً حظر التجمهر والتجمع والمواكب السلمية والإضراب وتكوين المحاكم الخاصة واعتقال الأشخاص وتجريم النشر وحق الوصول للمعلومات".

وطالب التحالف المعارض المحامين والقانونيين وفي أجهزة إنفاذ القانون من نيابات ومحاكم بالتصدي لهذه الإجراءات وفضحها.

وأكد على أن " فقاعات الصابون الفاسد" التي يطلقها النظام ورأسه لن تثني عن مواصلة درب الحرية والتغيير ولن تنجيه من مصيره المحتوم.

وأضاف " سنخرج عليهم من كل فج عميق، جدول الثورة ماضٍ كأن شيئاً لم يكن ولشعبنا السيد الذي يأمر فيطاع أن يزيد عليه قليلاً متبعاً شتى وسائل المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة"

ونوه في بيانه الى أن دخول المباني وتفتيش الأشخاص والحجز على الأموال وإعطاء النائب العام سلطة رفع الحصانات وإعطاء رئيس القضاء الحق في إنشاء محاكم الطوارئ، يتنافى مع "مبادئ العدالة الطبيعية وسيادة حكم القانون".

وعدها محاولة بائسة لزج السلطة القضائية في جرائم النظام وانتهاكاته بعد فشل قواته وميليشياته وكتائبه في إثناء الجماهير عن غاياتها.

وقال التحالف إن إعطاء النائب العام ورئيس القضاء سلطة إصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق وإنشاء محاكم الطوارئ فيه انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات بحيث سلب الأجهزة التشريعية الحق في إصدار التشريعات كما سلب القضاء والمحاكم سلطتهم الأصيلة في إنفاذ القانون بشكل مستقل عن الجهاز التنفيذي.