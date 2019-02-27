والي الشمالية يبقي على وزراء ومعتمدي الحكومة السابقة

أصدر والي الشمالية، اللواء أمن محمد آدم النقي، مراسيم ولائية، حيث قضى الأول بالإبقاء على الوزراء الخمسة لتصريف أعباء وزاراتهم، كما قرر الإبقاء على معتمدي المحليات السبع لتسيير دولاب العمل بمحلياتهم، بجانب الإبقاء على مجلس شؤون المغتربين والسياحة والمعابر.

وأعلن النقي ، عقب مراسم التسليم والتسلم بينه والوالي السابق ياسر يوسف، في دنقلا، مواصلة عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما تعهد بالعمل ضمن منظومة حكومة الطوارئ، والعمل على تجاوز إشكالات الواقع وصولاً إلى سودان مستقر.

وأكد العمل كحكومة مهام بواجبات محددة لتنفيذ ما هو موكل لهم بكل اقتدار، مؤكداً قدرتهم على فرض هيبة الدولة والتفرغ نحو التنمية والإعمار.

وقال النقي إن قرارات رئيس الجمهورية جاءت برداً سلاماً على مُجمل الأوضاع بالبلاد، مشيراً إلى أنها ستنعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار والاقتصاد والتنمية.

إلى ذلك أكد والي الشمالية السابق ياسر يوسف، أن الولاية تذخر بإمكانيات مهولة تستدعي تسخير جهود إضافية واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشيراً إلى الإمكانات في الجانب الزراعي والاقتصادي وإنسانها الذي يعول عليه في إحداث التنمية المنشودة.