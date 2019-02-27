وكان في استقباله بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف احمد سعد عمر وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف وعدد من المسئولين بالدولة.
والتقى نائب رئيس جمهورية على هامش المؤتمر، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، وبرئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري كل على حده.وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والدولتين وللأوضاع السياسية والامنية في السودان عقب اعلان حالة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب البشير يناقش تمويل خطة الاستثمار المناخي بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.