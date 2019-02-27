دشنت مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، توزيع البطاقات الإلكترونية للدعم النقدي المباشر بمحليتي الخرطوم والخرطوم بحري التي تشتمل خدمات مميزة كشراء السلع والدواء، بجانب السحب النقدي المباشر عن طريق الصراف الآلي.
وأكدت المفوض العام المكلف حنان الزبير إبراهيم، استعداد وتجاوب الأتيام العاملة مع المستفيدين بتقديهم الشرح الوافي عن ميزات البطاقة والخدمات التي تقدمها وكيفية استخدامها.يشار إلى أن برنامج توزيع البطاقات الإكترونية للدعم النقدي سيتواصل بكل محليات الولايات ليتم تعميمه في الفترة المقبلة على كل ولايات البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع البطاقات الإلكترونية للدعم النقدي بـ(بحري والخرطوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.