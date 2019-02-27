الجنرال يحي يتسلم مهام ولاية النيل الازرق

وصل الي مدينة الدمازين خاضرة ولاية النيل الازرق، الاربعاء، الفريق اول ركن يحي محمد خير والي الولاية الجديد ليتسلم مهامه رسمياً من الوالي السابق خالد حسين وذلك تنفيذاً للاجراءات الاخيرة التي اعلنها رئيس الجكهورية بحل الحكومة القومية والولايات. واستقبل محمد خير والي النيل الازرق السابق، وقيادات الاجهزة العسكرية والامنية والشرطية، بجانب القيادات السياسية والادارت الاهلية. هذا وقد سبق وان تولي الفريق اول ركن يحي محمد خير مهام حكومة النيل الازرق عقب احداث مالك عقار الشهيرة حينما كان قائداً لمنطقة النيل الازرق العسكرية.

هذا وقد سبق وان تولي الفريق اول ركن يحي محمد خير مهام حكومة النيل الازرق عقب احداث مالك عقار الشهيرة حينما كان قائداً لمنطقة النيل الازرق العسكرية.

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