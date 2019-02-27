شمال كردفان: امتحان الشهادة الثانوية امن قومي

طالب مدير عام وزارة التربية والتوجيه بشمال كردفان حامد حمدان بضرورة الاهتمام والالتزام بلائحة امتحان الشهادة الثانوية وتطبيق ماجاء فيها بجميع مراكز الولاية وقال ان امتحان الشهادة الثانوية امن قومي يتطلب مضاعفة الجهود والحيطة والحذر من الجميع من اجل سلامة الامتحان.

واثني حمدان خلال الاجتماع الذى عقدته ادارة المرحلة الثانوية مع لجنة الاشراف والطواف على مراكز امتحانات الشهادة الثانوية، على الجهود التى بذلتها ادارة المرحلة الثانوية فى الاستعداد الجيد لامتحان هذا العام.

واشار فى ذلك الى الامتحان التجريبي الموحد ومعسكرات التركيز والتميز ومعالجة المسارات الدقيقه للطلاب واستعرض عدد من الموجهات التى تعين على تجويد العمل، وطالب اللجنة بتنفيذ المهام الموكلة لها بكل دقة