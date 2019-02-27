الفريق عيسى يصل سنار ويتسلم مهام حكومة الولاية

بدأت صباح اليوم الاربعاء في عاصمة ولاية سنار سنجة، إجراءات التسليم والتسلم بين عبد الكريم موسى الوالي السابق والفريق الركن عيسى ادريس بابكر الوالي الجديد على خلفية قرارات رئيس الجمهورية والتي قضت بحل حكومة الوفاق الوطني والحكومات الولائية.

عبر موسى عن امتنانه وشكره لقيادات ومجتمع سنار للمساندة والتعاون في الفترة الماضية مؤكدا على تماسك وقوة المجتمع السناري وإرادتهم في التغيير وإحداث ثورة تنمويه في المجالات المختلفة.

واضاف "نعلم جيدا الظروف الحرجه التي تمر بها البلاد من إختلال اقتصادي وتضخم بدا في الانحسار بفضل القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية".

ودعا قطاعات المجتمع المختلفه لاحكام صوت العقل والعمل وفق ما تفترضه الاحداث تجاوزا للاشكالات والمهددات التي تواجه البلاد.

هذا وقد شهد مراسم التسليم والتسلم قيادات الفرقه (17) والاجهزة الامنية والشرطية والنظار والعمد والادارات الاهلية في سنار.