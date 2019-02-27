عبر موسى عن امتنانه وشكره لقيادات ومجتمع سنار للمساندة والتعاون في الفترة الماضية مؤكدا على تماسك وقوة المجتمع السناري وإرادتهم في التغيير وإحداث ثورة تنمويه في المجالات المختلفة.
واضاف "نعلم جيدا الظروف الحرجه التي تمر بها البلاد من إختلال اقتصادي وتضخم بدا في الانحسار بفضل القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية".
ودعا قطاعات المجتمع المختلفه لاحكام صوت العقل والعمل وفق ما تفترضه الاحداث تجاوزا للاشكالات والمهددات التي تواجه البلاد.هذا وقد شهد مراسم التسليم والتسلم قيادات الفرقه (17) والاجهزة الامنية والشرطية والنظار والعمد والادارات الاهلية في سنار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق عيسى يصل سنار ويتسلم مهام حكومة الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.