المباحث تكشف تفاصيل توقيف متهم بالشعوذة وتزييف العملات

كشفت المباحث والتحقيقات الجنائية ملابسات القبض على متهم بالدجل والشعوذة وتزييف العملات بإبدال العملات السودانية إلى دولارات.

وأوضح “مصدر” وهو شرطي يتبع للتحقيقات الجنائية امام محكمة جنايات بحري أمس، أن معلومات توافرت لديهم بأن متهماً يقوم بتزييف العملات من خلال إبدال العملات السودانية بدولارات وفور المعلومات تم تشكيل قوة وبالبحث والتحري تم نصب كمين وقام الشرطي بالذهاب إلى المتهم وطالبه بتزييف عملات له إلا أن المتهم طالبه بإحضار عملات سودانية وبعدها أكد له بأنه سيقوم بعمل (خيرة) بغرض التأكد من إتمام العملية وبالفعل بعد مدة من الزمن اكد له المتهم نجاح الخيرة وإمكانية إتمام العملية وطالبه بإحضار النقود السودانية وبعدها خرج وقام بالاتصال بالشرطة التي داهمت الموقع والقت القبض على المتهم وبتفتيش منزله عثر على عملات سودانية وبعض العملات الأجنبية بجانب مكوة عادية وزناد ، وبحسب صحيفة الانتباهة تم استجواب المصدر من قبل محامي الدفاع عن المتهم، المحامي ادم بكر وبعدها قدم المصدر للمحكمة تصويرا لفيديو الحوار الذي دار بينه وبين المتهم قام بتسجيله بهاتفه الخاص دون أن يشعر المتهم إلا أن محامي الدفاع اعترض على المستند بحجة أن المستند كان من المفترض أن يقدم بواسطة المتحري لا بواسطة المصدر وفي السياق قبلت المحكمة المستند وقالت انه لا يوجد ما يمنع تقديم المستند بواسطة المبلغ وحددت جلسة اخرى لسماع المتحري في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)