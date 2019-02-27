قرارات مثيرة لـ"البشير".. ما الهدف منها؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، قرر السودان تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.

وإلى جانب تشكيل محاكم طوارئ في كل ولاية سودانية أجرى البشير أيضا بعض التعديلات في صفوف كبار قادة الجيش اليوم الثلاثاء، وقام بتبديل مناصب عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء وعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع.

كما قام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعيّن 16 ضابطاً في الجيش وضابطين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني محافظين لولايات البلاد الـ 18.

كما أمر البشير بحظر جميع التجمعات بدون إذن من السلطات ومنح قوات الأمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا عن قلقها لهذه القرارات، وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم أن السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة.

وجاء في البيان أن "العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية".

كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.

وقال البيان "كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين".

وأضاف "لا يمكن تحقيق التوافق السياسي من خلال الاعتقال وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".

وينكر المسؤولون السودانيون استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ويتهمون "مندسين" بين المحتجين بافتعال العنف.

ويرى المحلل السياسي فيصل حمد صالح أن خطاب الرئيس عمر البشير قفل باب الأمل، تماماً في الحل، وأكد أن الأوضاع أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الخطاب.

وأضاف: واضح تماماً أن السلطة ليس لديها حل سياسي، غير حل الحكومة وأن يقوم الرئيس بنفسه بتشكيل حكومة جديدة بذات الطريقة السابقة وأن يأتي الرئيس بحُكام عسكريين للولايات، ولفت إلى أن حديث البشير حول وجود جهات استغلت التظاهرات يشير إلى أنه غير معترف بحراك الشارع ولا ينوي التعامل مع مطالبه، وهذا يشير بحسب صالح إلى أن السلطة ليس لديها حل سياسي وإنما لديها حل أمني.