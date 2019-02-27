(6) قطارات تدخل العمل كمواصلات بالعاصمة الخرطوم منتصف العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة البني التحتية والمواصلات بالخرطوم عن جاهزية (6) قطارات بسعة (500) راكب للقطار الواحد للعمل ولحل مشكلة المواصلات بالعاصمة، وتوقعت دخول القطارات في الخدمة منتصف العام الجاري. وطالب رئيس لجنة البني التحتية بتشريعي الخرطوم جابر مضوي وزارة البني التحتية بتخصيص أسعار مخفضة للطلاب داخل القطار، وشدد على ضرورة إزالة التقاطعات بين وزارة البني التحتية وولاية الخرطوم وهيئة سكك حديد السودان لتسهيل عمل مشروع القطار.

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