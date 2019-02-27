الزلفاني في تصريحات جديدة : لن اعتمد على الغربال في مباراة النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدرب المريخ يامن الزلفاني في المؤتمر الصحافي لمباراة الغد في دور الاربعه من بطولة زايد للأندية العربية مع النجم الساحلي بأن غياب عدد من كبار اللاعبين عن

مباراة الغد لن يؤثر على الفريق موضحا أن هناك عدد من لاعبي الشباب أخذوا فرصتهم واثبتوا وجودهم غ مضيفاً: “سعيد أن يكون لدي لاعب هداف مثل محمد عبدالرحمن

، الذي يملك الحس التهديفي الكبير والذكاء لاستغلال الفرص، ولكن لا أعول عليه فقط، بل على قوة فريقي في اللعب الجماعي والتناغم بين مختلف الخطوط.