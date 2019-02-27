القيادة الأمريكية تعلن مقتل 20 من حركة الشباب الصومالية بغارة جوية

شهاب محمد - الخرطوم - حركة الشباب الخليج 365: قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا الثلاثاء إن غارة جوية أمريكية في وسط الصومال الاثنين الماضي قتلت 20 مقاتلا بجماعة الشباب.

وتشن الولايات المتحدة غارات منتظمة بالصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تخوض قتالا ضد الجماعة منذ سنوات.

وقالت القيادة الأمريكية (أفريكوم) إن قوات أمريكية استهدفت معسكر تدريب للشباب قرب شبيلي بمنطقة هيران وإن المعسكر كان يستخدم في شن هجمات.

وأضافت القيادة “التقديرات تشير إلى أن هذه الغارة قتلت عشرين إرهابيا ودمرت مركبة”. عربي21

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