مقاطعة مطربة “دلوكة” شهيرة بسبب تصرفاتها داخل مناسبات الزواج

تحدث رواد المواقع الإلكترونية عن التصرفات غير المقبولة التي تقوم بها مطربة “دلوكة” معروفة داخل مناسبات الزواج الخاصة . ودرج البعض للحديث عن مواقف شخصية حدثت لهم معها، وإتفق الرواد وبحسب صحيفة مصادر، على مقاطعة المطربة تفادياً للإحراج الذي قد تسببه لهم وسط أسرهم ومعارفهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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