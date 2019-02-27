رفع السعر التركيزي لشراء القمح لـ(1850) جنيهاً

أعلنت وزارة المالية زيادة السعر التركيزي لشراء القمح من المزارعين 50 جنيهاً ليرتفع لـ 1850 جنيها بدلاً عن 1800 جنيه، بينما حصرت شراء القمح على البنك الزراعي فقط. في ذات الأثناء التي وجه فيها رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر أيلا بالاستمرار في استيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين. وكان أيلا قد التقى حولي أمس. وأعلن حولي عن فتح وزارته المجال لاستيراد الدقيق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة بحسب صحيفة الانتباهة، وأوضح حولي أن اللقاء تناول أيضاً الإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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