البشير يتسلم مقترحات بشأن الحكومة الجديدة

دفع رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني سيسي بـ(4) مقترحات لرئيس الجمهورية، المشير عمر البشير بشأن الحكومة الجديدة، وعلمت المصادر أن السيسي الذي التقى البشير سلمه مقترحات بشأن الحكومة، فحواها بأن لا تزيد حكومة الكفاءات المقبلة عن (16) وزيراً، بجانب إلغاء منصب الوزير الولائي والاستعاضة عنهم بالمديرين العامين، إلغاء المعتمدين، وإسناد مهامهم إلى الضباط الإداريين فضلاً عن اعتماد مجموعة اقتصادية تضم (32) خبيراً، يكونوا بمثابة العقل المفكر ورسم خارطة طريق للمشهد الاقتصادي، على أن تكون رؤيتهم مرجعية وهادية لعمل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وكان سيسي قد اقترح إبان التشكيل الحكومي السابق حسب صحيفة آخر لحظة، فصل وزارة المالية عن التخطيط الاقتصادي وتحويل الأخيرة إلى وزارة قائمة بذاتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)