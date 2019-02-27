توقيف متهمين ببيع (3) كيلوغرامات ذهب مزيفة لتاجر بالخرطوم

ضبطت مباحث شرطة ولاية الخرطوم أشخاص متهمين بالاحتيال على تاجر وباعوا له ثلاثة كيلو ذهب مزيفة بقيمة 50 ألف دولار ومليون و600 جنيه بالقرب من موقف جاكسون بالخرطوم .

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم إن شرطة القسم الشمالي تلقت بلاغاً من الشاكي قال إن أشخاصاً عرضوا عليه شراء ثلاثة كيلو من الذهب، بعمارة الذهب، موضحاً أنه قابلهم بكوبري الحرية حيث كانوا يستقلون عربة بوكس دبل كاب .

مشيراً وبحسب صحيفة السوداني، على أنه أجرى معاينة على الذهب وتأكد من أنه ذهب حقيقي، بعدها أتفق معهم على شرائه إلا أنه بعد مغادرتهم وفحصه اتضح أنه ذهب مزيف، وأضافت الشرطة أن المباحث جمعت معلومات دقيقة قادت للقبض عليهم وضبطت بحوزتهم (6.400) و322.980) ألف جنيه الى جانب سيارتين توسان واللنترا، اتضح أنهم تم شرائها من أموال الضحية، فضلا على ضبط جوازات سفر خاصة بهم مؤشرة بغرض السفر خارج البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)