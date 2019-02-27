ظريف يحضر مراسم رسمية بعد أن رفض روحانى استقالته

قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف حضر مراسم استقبال رئيس وزراء أرمينيا فى طهران اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من رفض الرئيس حسن روحانى استقالته. كان الرئيس الإيرانى حسن روحانى قد رفض اليوم الأربعاء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلا إنها تتنافى مع مصالح طهران.



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