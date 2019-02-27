أول تعليق من روسيا على تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو الشديد من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان.

وأعرب مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، عن قلق موسكو الشديد من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان، معربا أيضا، عن أمل بلاده بأن تهدأ الأوضاع في أقرب وقت.

وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "نحن قلقون جدا من هذا الوضع، الهند وباكستان دولتان صديقتان لروسيا".

وأضاف: "أملنا كبير بأن يهدأ التوتر الذي طرأ، في أسرع وقت ممكن".

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية، بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".