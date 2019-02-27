بسبب حضوره (مخموراً).. منع فنان شهير من الظهور في برنامج تلفزيوني.!

شهاب محمد - الخرطوم - فنان

الخليج 365 :

منع شاب شهير من الظهور في إحدى القنوات التلفزيونية بعد أن أتضح بعد حضوره الإستديو إنه كان (مخموراً) .

وجاء في حالة يرثى لها لا تمكنه من الغناء خاصة أن البرنامج بثه مشاراً وتعودي التفاصيل حسب مصادر خاصة الى أن الدعوة قدمت للفنان للمشاركة في الحلقة بأعماله الجديدة بعد غياب طويل عن المشهد الفني .

إلا أن أسرة البرنامج تفاجأت بحضور الفنان برفقة مدير إعماله وهو (مخمور) وكان واضحاً من ترنحه وتلعثمه في الحديث، بجانب رائحة (الخمر) التي كانت تنبعث منه، لتضطر أسرة البرنامج للاعتذار له وعدم استضافته في البرنامج، والغريب في الأمر وبحسب صحيفة السوداني إن الفنان لم يتناقش معهم، بل فضل المغادرة في صمت .