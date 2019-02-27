هبوطو تباين شديد تسجّله اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

تباينت اسعار صرف العملات الاجنبية بصورة كبيرة في الاسواق الموازي مقابل الجنية السوداني ما دفع تجار السوق السوداء الى ايقاف التعاملات بشكل كلي خشية خسارتهم وفق مصادر موقع اخبار السودان .

حيث افاد متعاملون لموقع اخبار السودان بان السوق السوداء يشهد شلل في التعاملات المالية اثر الهبوط السريع لاسعار صرف العملات ما دفع التجار الى إيقاف البيع فيما يقوم تجار بشراء العملات الاجنبية بأسعار مختلفة بفارق كبير بين تاجر وآخر .

واضافت مصادر موقع اخبار السودان ان سعر الدولار هبط امام الجنيه السوداني بشكل قياسي ومتباين بالتعاملات النقدية والبنكية بشكل سريع .

وتفصيلا وفق بيانات اخبار السودان تباين صرف الدولار الامريكي نقدا مابين 55/62 جنيها واغلب التجار قاموا بايقاف التعاملات وخصوصا بيع العملات .

ووفق معلومات اخبار السودان يحاول تجار اخرون بيع العملات بأعلى سعر ممكن خشية الخسارة الكبيرة وسط توقعات برجوع صرف الدولار الى 47جنيها بفعل منع التعاملات خارج الاسواق الرسمية وفق أوامر الطوارئ الجديدة .

التطورات الجديدة في السوق الموازي أدت الى ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب حيث دفعت تلك التطورات الكثير الى بيع مدخراتهم باي سعر ممكن بسبب الهبوط المستمر ووفق مصادر اخبار السودان شهدت الأيام الماضية ارتفاع نسبة العرض خارج تعاملات السوق الموازي وخصوصا التحويلات الخارجية واختلفت اسعار الصرف بشكل كبير .

ووفق بيانات اخبار السودان تباين صرف الدولار بنكيا مابين 61/70جنيها فيما تباين صرف الريال السعودي مابين 15/18جنيها نقدا.

ووصف متعاملون بالسوق الموازي في حديث مع موقع اخبار الخليج 365 مايجرى بالمجزرة غير المتوقعة في الوقت الذي اعتبره اخرون مايجرى من تخبط بالمؤقت اثر مخاوف التجار من المحاكمات بعد قانون الطوارئ خصوصا ان الأوامر الاخيرة حملت عقوبات مشددة تصل الى السجن عشرة سنوات .

وقالت المصادر ان تلك المخاوف قادت الى إيقاف التجار بيع وشراء العملات مؤقتا ما ادى الى تخبط حيث يظطر المتعاملون صرف العملات باي مبالغ لأسباب مختلفة .