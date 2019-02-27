حيرة وارتباك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد القرارات الأخيرة للرئيس وما تبعها من صدور مراسيم تنظم بعض الأمور باتت الصورة غير واضحة عند الكثيرين من أعضاء حزب المؤتمر الوطني خاصة وأنهم متنازعون ما بين صراحة دكتور امين حسن عمر وانتقاده لما أقدم عليه الرئيس ووصفه ذلك بالانقلاب ، وبين الصمت المطبق لآخرين كبار في الحزب رغبة أو رهبة ، وصولا إلى تصريحات دكتور فيصل حسن ابراهيم – المناقضة لحديث دكتور أمين – التي كذب فيها الاخبار القائلة بإن الرئيس ترك الحزب ، وتصويره الإجراءات التي اتخذها الرئيس البشير بأنها لا تسبب ضررا للحزب وان تخيلها البعض كذلك .

القطاع العريض من جماهير الوطني الذين ترد عليهم الاشاعات ويقرأون الاخبار والتحليلات والرؤي المختلفة التي تتناول الأحداث من زوايا متعددة ومتباينة كانوا – جماهير الحزب – في حيرة من أمرهم وهم يرون الرئيس يعزل نائبه الأول وولاة الولايات ويعين عسكريين وامنيبن في أماكنهم دون الرجوع للحزب أو استشارته مما يعني حقيقة أن الحكومة لم تعد حكومة الحزب ، وكذلك تعيين السيد محمد طاهر ايلا رئيسا للوزراء بدون الرجوع للمكتب القيادي مما يجعل من الخطوة ليست فقط تجاوزا للحزب وانما الغاء تاما لدوره واخراجا له من دائرة اتخاذ القرار في هذه القضايا الهامة .

وما يزيد في حيرة القواعد ويجعل ارتباكها اكثر ماراج في وسائل التواصل الاجتماعي واكده بعض النافذين في المؤتمر الوطني وان لم يصدر بشكل واضح وصريح وهو خبر تعيين مولانا احمد محمد هارون نائبا للرئيس لشؤون الحزب في مكان دكتور فيصل دون أن يكون لمولانا شأن بالقصر ، وقد قيل إن الرئيس أراد تعيين مولانا هارون رئيسا للحزب ويسلمه قيادة الحزب الا أن قيادات كبيرة بالمؤتمر الوطني أبلغت الرئيس أن هذه الخطوة ليست من صلاحياته وستكون باطلة ولاقيمة قانونية لها وانما هي صلاحيات المؤتمر العام فما كان من الرئيس الا ان جمع المكتب القيادي وقدم لهم اقتراحا بتعيين مولانا هارون نائبا للرئيس ثم سحب ورقة كتب عليها هذا الاقتراح ووقع اسمه وطلب تمرير الورقة على الجميع ليوقع من اراد ويمتنع من اراد فما كان منهم إلا أن وقعوا على الورقة واجازوا له مقترحه وبالتالي جاء بهارون كنائب للرئيس ويريد أن يفوض له كل صلاحياته واراد بفعله هذا أن يقصقص أجنحة الحزب وينهي فعالية أجهزته ويعطل هياكله وبذا تكون الصورة التي عبر عنها دكتور امين بالانقلاب على الشرعية قد اتضحت والناس الان في انتظار معرفة ماسيقدم عليه الحزب بعد قول دكتور امين أنهم سوف يتصدون لإجراءات الرئيس الإنقلابية بالوسائل الشرعية ، ولاندري ماذا ستسفر عنه الايام في ظل هذا التوتر الذي حدث .

ان كان غير منتمين للمؤتمر الوطني لايدركون حقيقة مايجري بين الرئيس والحزب وأنهم ربما غير عابئين بما يدور لكن حتما ان كبار أعضاء الحزب بل فيهم قيادات لايعلمون ماذا يجري وهم في حيرة من أمرهم عما سيجري ويعمهم الارتباك ولايعرفون ماذا يفعلون.