مفوضية الانتخابات في نيجيريا تعلن عن الفائز في الانتخابات الرئاسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، عن فوز الرئيس الحالي محمد بخاري في انتخابات الرئاسة النيجيرية التي أقيمت منذ أيام.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة، محمود يعقوب، الذي أعلن أمام الصحفيين: “نعلن فوز محمد بخاري”.

وتغلب محمد بخاري على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.

وجرت انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني بجناحيه الشيوخ والنواب، في نيجيريا السبت الماضي، حيث شهدت بعض الولايات مثل ريفرز جنوبي البلاد، ولاغوس في الجنوب الغربي، وبعض المدن أقصى الشمال أعمال عنف تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. سبوتنيك

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