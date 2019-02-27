المريخ السوداني في صدام ناري أمام النجم الساحلي

الخرطوم: باج نيوز

عندما يحل المريخ في الثامنة بتوقيت السودان مساء اليوم”الأربعاء” ضيفاً على النجم الساحلي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زائد للاندية الابطال سيعمل على استهداف الانتصار للعودة بنتيجة إيجابية تعينه في لقاء الرد.

ولم يجد الأحمر مجالاً لالتقاط الأنفاس وبعد مباراته أمام المولودية والتي رسمت خارطة طريقه إلى نصف نهائي كأس زايد، خاض الفريق مباراة تنافسية في الدوري الممتاز أمام الموردة الخرطوم ليحقق فيها الفوز ، ويصل إلى النقطة “24” معززاً صدارته للمجموعة الأولى في الممتاز.

ومنذ الفراغ من مباريات الفريق المحلية ،فتح الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني برنامج مباراة النجم الساحلي فغادرة مبكراً إلى تونس لترتيب الأمور للوقوف على الملاعب التي سيخوض في الفريق التدريبات.

وأدى الفريق عدد من التدريبات بمعسكره الذي خاضه بسوسة استفاد منه الجهاز الفني في تهيئة اللاعبين على أفضل ما يكون.

ويعول التونسي يامن الزولفاني على قوة هجومه من أجل محاصرة النجم لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل الفريق مباراة اليوم في وضعٍ معنوي جيد بعد الراحة الإيجابية التي حاز عليها الفريق بعد نهاية مباراته أمام الموردة في مسابقة الممتاز، حيث عمل الجهاز الفني على وضع برنامج متكامل أعّد فيه اللاعبين وفق الطريقة الأنسب.

ويفقد الأحمر في مباراة اليوم اثنين من عناصره الأساسية بقيادة أمير كمال وبكري المدينة، لكن المدرب عمل على إعداد البدلاء في أفضل ما يكون.

ومن المحتمل أن يدفع الجهاز الفني للمريخ في مباراة اليوم بتشكيلة تضم كل من على عبد الله أبو عشرين ،حمزة داؤود في الطرف الأيمن،أحمد آدم على الطرف الأيسر وصلاح نمر والجس في الدفاع فيما ينتظر أن يلعب في الارتكاز محمد الرشيد وضياء الدين محجوب محمد التكت وفي الوسط التش فيما سيقود الهجوم محمد عبد الرحمن ورمضان عجب.

أما الطرف الآخر النجم الساحلي، فيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة لا سيما بعد أن حقق الفريق انتصاراً على رينجرز النيجيري أنعش به من آماله في الترقي في المرحلة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

وسيعمل النجم الساحلي على تحقيق الانتصار بفارق الأهداف حتى يؤدي مباراة الإياب بإريحية كبيرة تسهم في تأهله لنهائي كأس زائد.

ولن يكون كلٍ من عمار الجمل وإيهاب المساكني حضوراً في مباراة اليوم حيث يغيبا لعامل الايقاف لكن الجهاز الفني للنجم الساحلي عمل على إعداد أبو غرطاس وصدام بن عزيزة حيث ينتظر أن يشاركا في لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للنجم بداروين وكريم العريبي في التشكيلة التي سلعب بها اليوم أمام المريخ.

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