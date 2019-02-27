قرار هام بشأن صرف مرتب شهر فبراير 2019م لجميع العاملين بالوزارات والوحدات الحكومية

اصدر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله دفع الله قرارا يقضي بصرف مرتب شهر فبراير 2019م لجميع العاملين بالوزارات والوحدات الحكومية نقدا. ووجه القرار جميع الوزارات والوحدات الحكومية بأخذ القرار حيز التنفيذ. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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