رفض محتجون سودانيون على الحظر الذي فرضه الرئيس عمر البشير على التجمعات العامة غير المصرح بها، حيث تظاهر العشرات من المحتجين في مختلف أرجاء البلاد للمطالبة باستقالته.

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم وأم درمان، امس الثلاثاء، لمواصلة التظاهر ضد الرئيس عمر البشير.

وكان معظم المتظاهريين من النساء الذين يسيرون في شوارع مدينة أم درمان الملاصقة للعاصمة الخرطوم، ووردت أنباء عن اندلاع تظاهرات أخرى في مدينة عطبرة وإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

من جانب اخر , قال تجمع المهنيين السودانيين المعارض علي صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ان طفلان تعرضوا للدهس بتاتشرالامن بالسامراب واستشهاد اصغرهم في المستشفى الدولى والاخر في العناية المكثفة .

وكالات

كانت هذه تفاصيل خبر تفريق تظاهرة في امدرمان وانباء عن وفاة طفل دهسا بالسامراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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