محكمة بمدينة عطبرة ترفض محاكمة 40 شابا اعتقلوا وفق قانون الطوارئ

رفضت محكمة جنايات مدينة عطبرة ولاية نهر النيل؛ امس الثلاثاء؛ محاكمة (40)؛ لكونها غير مختصة بالبت في تطبيق قوانين واوامر الطوارئ الصادرة حديثا.

وقرر قسم شرطة الاوسط بالمدينة اخلاء سبيل المحتجزين بالضمانة العادية.

وكان جهاز الأمن بالولاية القى القبض على الشباب وصادر ممتلكاتهم بحج مخالفتهم الاوامر رقم 2و4 من قانون الطوارئ.

الى ذلك أصدر النائب العام في السودان؛ عمر أحمد محمد امس الثلاثاء قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان؛ بحسب السلطات الممنوحة اليه بقانون النيابة العامة لسنة 2017م وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.

وفي ذات السياق أصدر رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان، وذلك عملاً باحكام المادة٦(ح) من قانون الاجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم(١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.

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